للمرة الثانية .. عهد التميمي في يد الاحـتـ.لال

اعتقل جيش الاحتلال اليوم الإثنين، القبض على الفلسطينية والأسيرة المحررة عهد التميمي، بعد اقتحام منزل عائلتها وتفتيشه وتخريب جميع محتوياته في قرية النبي صالح شمال رام الله.





ولدت عهد باسم التميمي في 31 يناير عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي برزت إعلاميا منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح.







منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا، وحاليا وتدرس الناشطة الفلسطينية، البالغة من العمر 22 عاما، في جامعة "بيرزيت".



وقد أصبحت عهد التميمي رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.