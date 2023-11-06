أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

انتقد مشجعو وجماهير النادي الأهلي، مهاجم الفريق الفرنسي أنتوني موديست، وذلك عقب أدائه المتراجع في مباريات النادي الأهلي الأخيرة، والتي ترتب عليها مطالبة العديد من مشجعي نادي الأهلي بتغيير الفرنسي أنتوني موديست وابعاده عن الفريق.

وبسبب أدائه المتراجع في المباريات الماضية، وقع أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، في مرمي الانتقادات ما بين المؤيد والمعارض، وينتظر أنتوني موديست معرفة مصيره من قبل إدارة النادي الأهلي.

فرصة حتي كأس العالم للأندية

وكشفت المصادر، عن إعطاء السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، فرصة للمهاجم أنتوني موديست مع الفريق حتى كأس العالم للأندية.

وفي حال عدم تطوير المهاجم أنتوني موديست من مستواه في اللعب مع النادي الأهلي، سوف يتواجد قرار حاسم من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في نهاية شهر ديسمبر المقبل.