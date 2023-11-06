وزير فلسطيني: 73 % من الشهداء أطفال ونساء وكبار سن

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن الحكومة تتابع الوضع في قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب بحكم مسئوليتها عن الشعب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه تم تشكيل لجنة موسعة تجمع بين الوزارة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والهلال الأحمر المصري لتسهيل وصول المساعدات لقطاع غزة.

ونوه إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير نصف الوحدات السكنية في غزة سواء تدميرا كليًّا أو جزئيًّا، لكنّ أغلب الوحدات أصبحت غير صالحة للسكن.

وأشار إلى أن هذا الدمار الكبير دفع المواطنين إلى النزوح بأعداد كبيرة، بجانب عمليات النزوح التي جاءت تحت ضغط الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد المواطنين.

ونوه بأن العدوان الإسرائيلي خلّف حتى الآن، عن تسجيل عشرة آلاف شهيد، موضحا أن 73% من الشهداء أطفال ونساء وكبار سن، فيما يوجد أكثر من 2000 مفقود.