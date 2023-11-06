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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الرياضي لـ بيراميدز يكشف تفاصيل التعاون مع بنفيكا البرتغالي

هاني سعيد
هاني سعيد

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ، إننا نفخر بالشراكة مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي كانت لنا زيارة له في الفترة الماضية، وشاهدنا بأعيننا الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها والتطوير العلمي المستمر لقطاعات الناشئين وحتى مستويات المحترفين والكبار، ونحن بالفعل سعداء بتلك الشراكة التي سيكون لها عائد كبير على نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف سعيد : بنفيكا أحد أهم الأندية التي يعتبر لها تاريخ كبير في البرتغال وأوروبا التي أظهرت عشرات النجوم ولها تاريخ على مستوى قطاعات الناشئين وهو مصدر المواهب في القارة العجوز والتعاون مع بيراميدز سيكون له إضافة كييرة في هذا الشأن وسعداء بتلك الشراكة.

وأشار الى ان الاهتمام بالناشئين أحد أهم خطوات إظهار مواهب على أعلى مستوى في السنوات المقبلة وبيراميدز يهتم بهذا القطاع وخلال سنوات قليلة أظهر عددا كبيرا من النجوم الشباب وهناك خطة عملية مدروسة واحترافية يسعى النادي لتطبيقها بالتعاون مع بنفيكا خلال السنوات المقبلة.

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