أخبار مصر على مدار 24ساعة.. رد رسمي من الحكومة على شائعات حول أزمة غذائية

أخبار مصر.. نفت الحكومة المنشور المتداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب لمجلس الوزراء، ويحذر من عجز المخزون الإستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة تنفي دخول مصر في أزمة غذائية بسبب أحداث المنطقة

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المنشور الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب لمجلس الوزراء، ويحذر من عجز المخزون الإستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية، نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويطالب المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة.

تطوير التنسيق السياسي والعسكري.. نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جنوب السودان

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جنوب السودان، اليوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر.

وزير النقل: نخطط للوصول لتوشكى وشرق العوينات بالقطار السريع

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن البعض يقول أن مشروعاتنا تأخرت، مشيرا إلى أنه لولا وجود القطار الخفيف لن يتمكن أحد من الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة العاشر من رمضان والجارى مد القطار الخفيف إليها، مشيرا إلى أن كل هذة المشروعات متأخرة عن وقتها رغم الضائقة المالية التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أننا نخطط للوصول لتوشكى وشرق العوينات بالقطار السريع، لافتا إلى أن مشروعات النقل فى غاية الأهمية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

محطات معالجة وحماية من السيول.. الري: تنمية شاملة وتنفيذ مشروعات كبرى بسيناء

سيناء جزء غال من الوطن على قلوب كل المصريين ، أرض الفيروز التي نعشق ترابها، كانت مهملة لعقود كثيرة، لكن في الأعوام الأخيرة أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالتنمية في شبه جزيرة سيناء ، ولوزارة الموارد المائية والري جزء كبير من التنمية عن طريق العديد من المشروعات..

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر.

وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات مهنية بالعاصمة البريطانية لندن مع شركات طيران

عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءات مهنية مع مسئولي شركات طيران، وذلك لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني.

عبدالغفار يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعة مع الدكتور تيادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، لبحث التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، على خلفية الأحداث في قطاع غزة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تحذير عاجل من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن طقس اليوم

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية قائدي المركبات، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات

اتفاقية بين ميناء الإسكندرية وتشينغداو الصيني لتبادل الخبرات بالموانئ الخضراء والذكية

قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 بتوقيع إتفاقية تعاون مع ميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية.

خلال زيارته لندن .. وزير الآثار يروج للمقاصد السياحية المصرية

عقد، اليوم،أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات الإعلامية مع كبرى وسائل الإعلام من بينها رويترز والتايمز، وبلومبرج الشرق، كما أجرى حواراً تليفزيونياً مع الإعلامي ريتشارد كويست بشبكة CNN.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إصدار الموافقات لمصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات الملاكى .. و100 فدان لاستيعاب طلبات توسعات المصانع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وزير النقل: مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر بمسار معزول لتجنب الحوادث

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف إلى التوسع في استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

السياسات النقدية والمالية: الحرب في غزة أثرت على السياحة وتتسبب بارتفاع الأسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية"، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير النقل: خفض زمن تقاطر الخط الأول للمترو لـ2.5 دقيقة بعد التطوير

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب ويعتبر أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام ، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

وسط إقبال كبير.. وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44، التي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.