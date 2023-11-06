عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: نخطط للوصول لتوشكى وشرق العوينات بالقطار السريع

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن البعض يقول أن مشروعاتنا تأخرت، مشيرا إلى أنه لولا وجود القطار الخفيف لن يتمكن أحد من الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة العاشر من رمضان والجارى مد القطار الخفيف إليها، مشيرا إلى أن كل هذة المشروعات متأخرة عن وقتها رغم الضائقة المالية التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أننا نخطط للوصول لتوشكى وشرق العوينات بالقطار السريع، لافتا إلى أن مشروعات النقل فى غاية الأهمية.

وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بمعرض النقل الذكى، أنه لدينا منطقة تسمى المثلث الذهبى فى قنا لم يتم تنفيذ مشاريع بها وذلك لعدم وصول وسائل نقل لها، مشيرا إلى انه تم انشاء محطة كبيرة فى ميناء سفاجا للاستفادة من منطقة المثلث الذهبى، مشيرا الى أنه تم ربط الفرافرة بكل المدن المحيطة بعد تطوير الطرق.

وقال الوزير لدينا منطقة صناعية فى جرجا بالصعيد وتم انشاؤها فى 2017 ولم تدخل الورش للخدمة الا بعد تطوير الطرق، وجارى انشاء القطار السريع ويصل لابو سمبل، وبعد كده هيمتد للسودان، وهذا يؤكد أن كل مشروع نقل له هدف تنمية ولا يمكن تأجيله.
يشارك فى الجلسة النقاشية، تحت عنوان "تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل" ،  ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 : الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، هنري لافارج  الرئيس التنفيذي لشركة الستوم، رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي ، والمهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، وديتير ميشيل أولي - عضو مجلس الإدارة - سكك حديد ألمانيا DB، وسيف المزروعي، رئیس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية.. فيديو

وزيرة البيئة: إلزام شركات الأسمنت بتقليل استخدام الفحم حفاظا على نقاء الهواء

التنمية المحلية: إزالة 457 بناء مخالف و4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

مستشار أوباما السابق ينصح بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

فيديو

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ