قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 16666 مكالمة في 3 أشهر بنسبة استجابة 100%

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال الخط الساخن الموحد (105) لـ16666 مكالمة خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نسبة استجابة كاملة بلغت 100% لجميع الاتصالات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المكالمات شملت استفسارات وطلبات متنوعة، أبرزها: تعزيز الصحة والوقاية، كارت الخدمات المتكاملة، طوارئ الدم والرعايات والحضانات، الاستشارات الطبية، الألبان، التراخيص، اللجان الطبية، التكليف، التطعيمات واللقاحات، والعلاج على نفقة الدولة.

وأشار عبدالغفار إلى أن معدل رضا المواطنين في العينة العشوائية بلغ 93.5% خلال الربع الأول، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في حجم المكالمات مقارنة بالفترات السابقة، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة الصحية.

نجاح الحملات التوعوية

وعزا المتحدث هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التوعوية وزيادة وعي المواطنين بآليات الحصول على الخدمات، إلى جانب فعالية توحيد قنوات التواصل عبر الرقم 105، الذي يعمل مجاناً على مدار 24 ساعة يومياً طوال الأسبوع.

وأكد أن الخط الساخن يغطي الخدمات الحرجة والعاجلة، منها أسرة الحروق، الحضانات، أكياس الدم، مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى.

ومن جانبه، أشار حسن مدين، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، إلى تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف تأهيل 167 موظفاً على مواد تدريبية متخصصة لكل جهة، بهدف رفع كفاءة الرد على استفسارات المواطنين بدقة وسرعة أكبر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين، دعماً لرؤية مصر 2030 في تقديم رعاية صحية شاملة وميسرة.

الصحة الخط الساخن وزارة الصحة والسكان الصحة والوقاية العلاج على نفقة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ: تجميل الأرصفة ورفع كفاءة مدخل مدينة دسوق| صور

أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

