الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 16666 مكالمة في 3 أشهر بنسبة استجابة 100%

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال الخط الساخن الموحد (105) لـ16666 مكالمة خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نسبة استجابة كاملة بلغت 100% لجميع الاتصالات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المكالمات شملت استفسارات وطلبات متنوعة، أبرزها: تعزيز الصحة والوقاية، كارت الخدمات المتكاملة، طوارئ الدم والرعايات والحضانات، الاستشارات الطبية، الألبان، التراخيص، اللجان الطبية، التكليف، التطعيمات واللقاحات، والعلاج على نفقة الدولة.

وأشار عبدالغفار إلى أن معدل رضا المواطنين في العينة العشوائية بلغ 93.5% خلال الربع الأول، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في حجم المكالمات مقارنة بالفترات السابقة، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة الصحية.

نجاح الحملات التوعوية

وعزا المتحدث هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التوعوية وزيادة وعي المواطنين بآليات الحصول على الخدمات، إلى جانب فعالية توحيد قنوات التواصل عبر الرقم 105، الذي يعمل مجاناً على مدار 24 ساعة يومياً طوال الأسبوع.

وأكد أن الخط الساخن يغطي الخدمات الحرجة والعاجلة، منها أسرة الحروق، الحضانات، أكياس الدم، مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى.

ومن جانبه، أشار حسن مدين، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، إلى تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف تأهيل 167 موظفاً على مواد تدريبية متخصصة لكل جهة، بهدف رفع كفاءة الرد على استفسارات المواطنين بدقة وسرعة أكبر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين، دعماً لرؤية مصر 2030 في تقديم رعاية صحية شاملة وميسرة.