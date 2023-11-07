تحذير عاجل من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن طقس اليوم

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية قائدي المركبات، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد قائدي المركبات، بتوخى الحيطة والحذر، مشيرة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة اليوم الثلاثاء هي الشبورة المائية الكثيفة.

كما تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وعن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مختلف مناطق الجمهورية سجلت هيئة الأرصاد الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وجنوب سيناء 35 درجة مئوية

شمال الصعيد 33 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

نصائح مهمة للسائقين:

-ضرورة الالتزام بالتعليمات المقررة من قبل المرور حين نزول الشبورة على الطرق من حيث فتح الطريق من عدمه وكذا القيادة بالساعات المحددة.

-محاولة القيادة قدر الإمكان بالحارة المرورية اليمنى مع الالتزام بتشغيل إضاءة الانتظار.

-تجنب القيادة إذا كانت هناك حالة إرهاق أو إعياء.

-المحافظة على مسافة آمنة دائمًا مع السيارات المحيطة.

-إذا لم تكن هناك ضرورة للقيادة، فيجب تأجيلها حال وجود شبورة على الطرق.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 31 19

بنهــــا 30 20

دمنهور 29 19

وادي النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 19

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 30 20

طنطا 30 19

دمياط 27 21

بورسعيد 28 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 27 19

رفح 26 18

رأس سدر 32 22

نخل 29 17

كاترين 26 14

الطور 29 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 28 19

مطروح 27 19

السلوم 27 18

سيوة 29 17

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 24

حلايب 29 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 29 24

الفيوم 32 19

بني سويف 32 19

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 19

قنا 35 22

الأقصر 37 21

أسوان 37 23

الوادي الجديد 36 19

أبوسمبل 35 22