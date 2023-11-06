«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

يبحث الكثير عن نشرة الأرصاد الجوية ، وموعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية ، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على القاهرة 32 درجة ، وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

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حالة الطقس اليوم في القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بحسب بيان رسمي أن يسود، الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

موعد انخفاض درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تتراجع بداية من يوم الخميس المقبل ونبدأ الشعور بالأجواء الشتوية.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المرصد الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام الحالية تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية تصل إلى 3 درجات بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى في طبقات الجو العليا ،يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية أنه من يوم الخميس سنبدأ الأجواء الشتوية، محذرة من استمرار كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على أغلب الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الظواهر الجوية اليوم

وبحسب بيان الأرصاد، فعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أمطار رعدية

وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 33 20

6 أكتوبر 32 20

بنهــــا 32 21

دمنهور 30 20

وادي النطرون 32 20

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 20

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 21

دمياط 28 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 30 19

رفح 29 18

رأس سدر 32 21

نخل 29 15

كاترين 26 14

الطور 31 21

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 30 20

العلمين الجديدة 30 19

مطروح 29 18

السلوم 30 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 34 22

سفاجا 33 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 32 24

حلايب 29 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 29 25

الفيوم 32 20

بني سويف 33 20

المنيا 33 17

أسيوط 34 18

سوهاج 35 20

قنا 37 21

الأقصر 36 21

أسوان 37 23

الوادي الجديد 35 18

أبوسمبل 35 22

