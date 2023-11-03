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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وقالت إن هناك فرص أمطار اليوم قد تكون رعدية، ستكون على مدن حلايب وشلاتين، ولكن لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد استقراراً للأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، ويؤثر على الطقس امتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا للجو يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، ويكون هناك ارتفاع بالرطوبة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرطوبة تنحصر في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يتسبب في الشعور بارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة لتصبح حول المعدلات أو أعلى منها بدرجة إلى درجتين.


وأوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، «درجات الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترات النهار، ليتحول الاحساس بالطقس إلى خريفي مائل إلى الحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل تماماً على السواحل الشمالية للمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس حار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء بالنهار خاصة مع اشتداد أشعة الشمس».

تصل إلى 10 درجات مئوية


وأكدت أن «سيشهد الطقس انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل وفي الساعات المتأخرة وفي الفجر والصباح الباكر لغياب أشعة الشمس بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية، ليتحول الطقس إلى أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصةً المدن الجديدة».

وحذرت من الشبورة في الساعات الصباحية، وفي ساعات الليل المتأخر، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر، وأنه على المواطنين ارتداء الملابس الخريفية في الساعات المسائية.
 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 30

العاصمة الإدارية الصغرى 22 والعظمى 31

 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 31

بنها الصغرى 22 والعظمى 30

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

وادى النطرون الصغرى 21 والعظمى 30

كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29

المنصورة الصغرى 22  والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 31

شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 30

طنطا الصغرى 22 والعظمى 29

دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 31

السويس الصغرى 22 والعظمى 30

العريش الصغرى 21 والعظمى 28

رفح الصغرى 20 والعظمى 28

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32

نخل الصغرى 16 العظمى 30

سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 25

الطور الصغرى 21 والعظمى 30
 
طابا الصغرى 22 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29

العلمين الصغرى 20 والعظمى 27

مطروح الصغرى 19 والعظمى 27

السلوم الصغرى 18 والعظمى 30

سيوة الصغرى 17 والعظمى 30

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33

دمرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 24 والعظمى 32

حلايب الصغرى 26 والعظمى 28

أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 30

رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 27

الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 31

المنيا الصغرى 19 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 32

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 33

قنا الصغرى 23 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 24 والعظمى 34 

أسوان الصغرى 24 والعظمى 35

الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33

أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 35
 

الهيئة العامة للأرصاد حالة الجو امطار الأرصاد الأرصاد الجوية

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