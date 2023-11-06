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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن حالة الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أ، البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير من الأسبوع الماضي ومستمرة على مدار الأسبوع الجاري.

مشيرةً إلى أن قيم الحرارة اليوم تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بما يصل إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة اليوم ستسجل 32 درجة مئوية.

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وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ من أهم دلائل هذا الاستقرار وجود الشبورة المائية الكثيفة التي نلاحظها اليوم وخلال الأيام الماضية بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار وهو ما يساعد بشكل كبير على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة ويحجز الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، كما ترتفع نسب الرطوبة نشعر بها خلال فترات النهار والليل".

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية القناة الأولى الهيئة العامة للأرصاد

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