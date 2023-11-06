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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الطقس

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم حار في فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

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الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة على هذه المحافظات

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "فور دخولنا في فترات الليل يحدث انخفاض في قيم الحرارة ولن يكون محسوسا بشكل أكبر إلا في الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر، وفارق درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل يتجاوز 12 درجة مئوية وبخاصة في المدن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "بدأنا نشعر بالبرودة خلال فترات الليل، ومع الاستقرار ووجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا تؤثر علينا الشبورة المائية، وننسق مع الإدارة العامة للمرور بشكل كامل في هذا الصدد بحيث يتم إغلاق بعض الطرق عندما تنعدم الرؤية الأفقية هناك".
 

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم السواحل الشمالية الفضائية المصرية الطقس

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