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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وسط إقبال كبير.. وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44، التي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وشارك في الافتتاح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها. 

وأكد أحمد عيسى، أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض السياحي الذي يعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد معرض ITB بألمانيا.

وأضاف أن هذه المشاركة تعد فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم حيث يشارك أهم صناع القرار السياحي وكبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى المعرض بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

وأشار الوزير إلى أهمية السوق السياحي البريطاني الذي يعتبر من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد “عيسي”، أن هذا السوق يعد أيضاً ضمن أهم الأسواق التي تستهدفها مصر لا سيما في ظل شغف واهتمام السائحين البريطانيين بالمقاصد السياحية المصرية نظراً لتعدد الأنماط السياحية التي تجذبه كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة الغوص والجولف وغيرهم.

وعقب الافتتاح، حرص أحمد عيسى على القيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك بالمعرض، ولقاء العارضين المصريين، كما حرص على معرفة الموقف الراهن للطلب في السوق البريطاني على مصر، ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة.

كما استمع لرؤية العارضين ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، متمنياً لهم النجاح خلال أيام المعرض.

وشهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

ويُشارك هذا العام في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2023 أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض، ويشارك به نحو 184 دولة.

وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، حيث تبلغ مساحة الجناح المصري بالمعرض هذا العام ٦٥٠ متر مربع، بالإضافة الى دور علوى ١٤٠ متر مربع، ويشارك فيه ٦٢ جناح تضم ٢٧ شركة و٣٢ فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يعقد الوزير أحمد عيسى مجموعة من اللقاءات الرسمية مع بعض مسئولي السياحة الحكوميين، ولقاءات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات ومسئولي شركات الطيران البريطانية والعالمية، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية المهمة على هامش هذا المعرض.

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وزير السياحة والاثار بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 لندن WTM أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي

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