عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبدالغفار يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعة مع الدكتور تيادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، لبحث التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، على خلفية الأحداث في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والخطط المقترحة لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة للسكان المدنيين في القطاع.

وأضاف «عبدالغفار»، ان الجانبين  توافقا على حتمية توفير الأمان للفرق الطبية وأطقم الإسعاف لأداء مهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل.  

ومن جانبه، أشار الدكتور تيادروس أدهانوم، إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت 14 شاحنة من المساعدات لأهالي غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، مؤكدا استمرار المنظمة في العمل مع مصر لزيادة توصيل الإمدادات الطبية، وتحسين التنسيق الإنساني، وتعزيز العاملين والمرافق الصحية المكتظة داخل غزة، مع تعزيز التأهب لحالات الطوارئ الصحية في البلدان المجاورة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والسفير حاتم عبدالقادر كمال الدين سفير مصر في هولندا، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، ومن جانب المنظمة الدكتور مايك راين نائب المدير العام ومدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية

09ffb524-8e38-4e95-aeb0-46b1aa56f5f4
09ffb524-8e38-4e95-aeb0-46b1aa56f5f4
8af8220e-ed58-4225-bd4b-48172850acfa
8af8220e-ed58-4225-bd4b-48172850acfa
4c5a1701-9f01-4058-8bdf-41acdcd61081
4c5a1701-9f01-4058-8bdf-41acdcd61081
27b8ae78-c88a-4ca5-8a97-16fd594f3037
27b8ae78-c88a-4ca5-8a97-16fd594f3037

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

ترشيحاتنا

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس في غزة

أقل من 30 جنيها.. الشرقية للدخان: مفاجأة بشأن أسعار السجائر خلال أيام

الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على خطة الهيئة الوطنية في شهر نوفمبر

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ