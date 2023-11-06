اتفاقية بين ميناء الإسكندرية وتشينغداو الصيني لتبادل الخبرات بالموانئ الخضراء والذكية 

قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 بتوقيع إتفاقية تعاون مع ميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية.

وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وافريقيا والذي تنظمه وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير وزير النقل.



وقع الاتفاقية عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه وعن الجانب الصيني سو جيانغوانغ مدير عام ميناء تشينغداو وذلك بحضور قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري رضا إسماعيل .

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