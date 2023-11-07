عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال نصر أكتوبر: الإسرائيليون ردوا على عملياتنا بضربهم للمدنيين خلال حرب الاستنزاف

صدى البلد

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنّه في الثامن من مارس 1969، صدرت تعليمات بتنفيذ قصفة مركزة لمدة 5 ساعات على جميع أهداف العدو، وكانت نتائج العملية جيدة، ومن بعدها تم تقنين الذخيرة.

وأضاف "طلبة"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "حرب أكتوبر يوم خالد وجميل وهدية من ربنا- سبحانه وتعالى-، فقد دخلت امتحان مسابقة في نهاية عام 1969 ونجحت وكنا سنسافر روسيا للتعاقد على صواريخ أرض أرض، وكنا نتدرب جيدا على يد المشير أبو غزالة وقد كان ضابطا برتبة عقيد، والعدو كان يضرب أهدافا مدنية، فقد قصفوا مدرسة بحر البقر في فترة حرب الاستنزاف".

وأوضح أحد أبطال حرب أكتوبر: "الجيش المصري لم يضرب أي هدف مدني، فقد تدربنا على استخدام الصاروخ، وعندها تحدث الرئيس السادات، وقال: العين بالعين، والسن بالسن، والعمق بالعمق، عندما قلنا له إننا جاهزون، وفي عام 1972 نُقلت إلى لواء استراتيجي، وهو أكبر، ومداه أعلى، وتدربنا جيدا، وتعلمنا، وكان ذلك سهلا، وتعلمت بسرعة، وكنا جاهزين للحرب في بداية شهر أكتوبر 1973".

أبطال حرب أكتوبر الإسرائيليون إكسترا نيوز الإعلامي محمد الباز المشير أبو غزالة حرب اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

تحذير عاجل من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن طقس اليوم

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تستهدف موقعا داخل مخيم طولكرم بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

أحد أبطال نصر أكتوبر: حصلنا على مدافع 130 مللي بمدى أكبر من الإسرائيلية بعد حرب 1967

وزير الخارجية الفنزويلي: يجب تطبيق القانون الدولي لحل القضية الفلسطينية ووقف الهجوم الإسرائيلي

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم الثلاثاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يكرهها الرجال.. 10 صفات تدمر الأنوثة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ