البابا تواضروس في تهنئة للرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو وضعت أسس الجمهورية الجديدة

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع أبناء مصر، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وقالت الكنيسة في بيان لها: تلك الثورة التي قام بها الشعب المصري في حماية القوات المسلحة الوطنية وقوات الشرطة الباسلة، حفاظُا على تاريخه وهويته ومستقبله.

وتابع البيان: لقد أسست ثورة يونيو ٢٠١٣ قواعد بناء الجمهورية الجديدة المنوط بها إرساء العدل وحفظ الحقوق وفتح الآفاق أمام الكل للسعي وتحقيق الغايات.

وواصل : نثق أن الدولة المصرية والمصريين كافةً يدركون حجم التحديات التي تواجههم، وأن طريق البناء ما زال طويلاً وأننا بالعمل المخلص الجاد سنصل حتمًا إلى ما نربو إليه ونرجوه.

واختتم : نصلي أن يحفظ الله وطننا العزيز ويحميه من كل سوء، وينعم عليه بدوام الاستقرار والتقدم.