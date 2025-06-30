قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%
البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير الخارجية: الغطرسة الإسرائيلية وسياسة التجويع والعقاب الجماعي انتهاك صارخ للقانون الدولي
إعلام إسرائيلي: فرص تدخل الكنيست لوقف محاكمة نتنياهو "ضئيلة جدا"
اليوم.. مجلس إدارة النادي الأهلي يناقش في اجتماعه إعداد الميزانية والحساب الختامي
الخارجية: سنظل نبذل الجهود الدبلوماسية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية
ماراثون الثانوية العامة| مواصفات امتحان التفاضل والتكامل "النظام القديم" قبل أدائه غداً
لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية
منال عوض في برقية تهنئة لرئيس الوزراء: 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر
5 أعمال يصل ثوابها إلى الميت وتزيد حسناته.. تعرف عليها
هل يجوز قص الشعر في شهر محرم للنساء والرجال؟.. انتبهوا لـ4 حقائق
منال عوض في برقية تهنئة للرئيس السيسي: 30 يونيو يوم الإرادة الوطنية والانتصار لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: أبو بكر الصديق نال درجة الصديقية لقربه من النبي بجسده وروحه

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ان سيدنا ابو بكر الصديق نال درجة الصديقية لقربه من رسول الله بجسده وروحه. 

وأوضح عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن درجة الصِّدِّيقيَّة هي درجةٌ من درجات القرب إلى الله تعالى، نالها سيدُنا أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه، فكان قريبًا من سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم بجسدِه وروحِه، {إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }.

 ولفت الى ان سيدُنا أبو بكرٍ ما كان قطُّ يتقدَّم بين يدي رسول الله ﷺ، لا في مكة ولا في المدينة، لكنه في رَحلة الهجرة كان يتقدم بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم حمايةً له بجسده، ويتأخر خيفة أن يأتيه العارض من خلفه، ويكون عن يمينه تارةً، وعن يساره أخرى، أكثر من قلق الأم على ولدها.

 فمِمَّ هذا؟

 من أمورٍ ثلاث: أنه عرف ربه، وخافه، وأحبه.

 وهذه الثلاثة إذا اجتمعت في إنسان، فهو من العارفين بالله تعالى.

 "المعرفة، والخوف، والحب".

 فقد أحب ابو بكر الصديق  سيدنا النبي ﷺ، وخاف عليه الأذى، وقال له : "إن ذهبت أنا فأنا واحد، أما أنت فقد تذهب أمة".

لقد عرف الحقيقة، وعرف أن الواسطة بين الحق والخلق إنما هو هذا النبي المصطفى والحبيب المجتبى ﷺ، فتحول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي بكر إلى قضية؛ هي قضية التوحيد التي قام عليها السماوات والأرض.

 عرف، فخاف، فأحب.

وتابع: اقرأوا الهجرة وسيرتها، والتمسوا فيها " المعرفة، والخوف، والحب" ، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف.

علي جمعة الصديقية أبو بكر الصديق التبي الهجرة الحب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

حادث المنوفية

النيابة العامة: حبس مالك التريلا المتسببة في حادث إقليمي المنوفية

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

مركز التنمية المحلية بسقارة يبدأ التقييم الفني لبرنامج اللغة الإنجليزية للإعلام والعلاقات العامة

هيئة الاعتماد

الصحة : حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد

جانب من الفاعليات

عبدالصادق يتسلم شهادة تصنيف QS: جامعة القاهرة تحقق إنجازًا تاريخيًا

بالصور

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد