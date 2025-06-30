5 أعمال يصل ثوابها إلى الميت وتزيد حسناته.. تعرف عليها

5 أعمال يصل ثوابها إلى الميت .. يحاول عدد كبير ممن فقدوا أحبابهم في الحياة إهداءهم أفضل وأعظم ثوابًا لذا يبحث عدد كبير عن أفضل الأعمال الصالحة للميت التي تهدى إلى الميت وفو ما نتعرف عليه في السطور التالية من التقرير.

5 أعمال يصل ثوابها إلى الميت

ويمكن اختصار أفضل الأعمال التي تُهدى إلى الميت والتي كشف عنها الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية عبر منشور له سابق على صحفته في فيسبوك في النقاط التالية:

الدعاء من أفضل الأمور التي تنفع الميت حيث يدعو الإنسان له بالرحمة والمغفرة، وأن يعفو الله عنه ويتجاوز عن سيئاته، وأن يرفع درجاته في الجنة. الصدقة من أفضل ما يُهدى إلى الميت وتكون الصدقة بجميع أنواع المال من نقد وطعام وغيره. قضاء ديون الميت حيث يجب أن يبادر أولياء الميت وأقرباؤه إلى قضاء ديونه من ماله قضاء ما فاته من الصيام وهذا مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن توفي وكان عليه صيام فريضة أو كفارة أو نذر يشرع لأوليائه أن يصوموا عنه أداء فريضة الحج إذا كان الميت لم يؤدِها

هل ينتفع الميت من غيره من الناس بعد موته؟

إن الميّت إذا مات وانقطع عن الدنيا، لا يستطيع أن ينفع نفسه إلّا بما كان قد أعدّ في حياته، ولكن إن الميّت إن كان حسن السيرة في الدنيا، فبالتأكيد سوف يجد من ينفعه من الناس، فسيجد من يدعو له، وقد يكون قد ترك خلفه ابنًا صالحًا قد أحسن تربيته فيدعو له، فالدعاء هو إحدى أجمل الهدايا التي يقدمها الناس للميّت.

والصدقات أيضًا هديّة جميلة جدًا يقدمها الناس لميّتهم، فيعطوا الصدقات عن روحه، بالإضافة إلى أعمال الخير والحجّ نيابة عنه، فكل تلك الأمور هدايا جميلة وقيّمة جدًا تُعطى للميّت، ويشترط فيها النيّة، شأنها في ذلك شأن سائر العبادات.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة

وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العديد من الأدعية للميت، منها: