بعد شهر من العدوان الإسرائيلي.. إحصائيات مرعبة عن حرب الإبادة الجماعية بغزة

غزة تحترق ..

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان العدوان الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية وبالاخص قطاع غزة أسفر حتي الان عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد بعد مرور شهرا عليه.

وفي بيان له، بعد مرور شهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على القطاع، أكد المكتب الإعلامي أن نحو 2%؜ من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار أيضا الي إن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريح في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة.

كما بيّن أن متوسط الشهداء من الأطفال بلغ 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.

ولفت إلى أن 70%؜ من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات، مشددا علي قطاع غزة تم قصفه ب 30 ألف طن من المتفجرات، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع.

وذكر أن نصف مستشفيات قطاع غزة و62% من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا.

ونوه بأن 50%؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات، وأن 10% من الوحدات السكنية بقطاع غزة هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.

واوضح أن 33% من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9% منها خرجت عن الخدمة، بالإضافة الي تضرر 14% من مساجد قطاع غزة، و5% منها هدمت بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد 10022 فلسطينيًا منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، إضافة إلى 25408 جرحى