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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

طارق مصطفى: ركزت على العامل النفسي مع البنك الأهلي قبل مواجهة المصري

صدى البلد

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن تقييم المدرب لا يجب أن يكون طبقا للفوز والخسارة، مشيرًا إلى أن بابا فاسيليو من المدربين الجيدين لكنه لم يكن موفقًا مع الفريق في بطولة الدوري المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "التوفيق عامل مهم في كرة القدم، والحمد لله على التوفيق مع فريق البنك الأهلي في أول مباراة ضد المصري الذي يضم لاعبين مميزين وجهاز فني وإدارة محترمة".

وأضاف: "أشكر لاعبي البنك الأهلي وإدارة النادي التي وثقت في قدراتي، وكانوا يريدون الانتظار إلى ما بعد لقاء المصري من أجل تولي المهمة، لكن طلبت التواجد في هذه المباراة، وسعيد بالأداء والنتيجة".

وأكمل: "تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالخروج من الحالة النفسية واللعب بتركيز وإصرار من أجل تحقيق الفوز، كنا نركز على العامل النفسي، والنتائج السابقة لم تكن على نفس مستوى اللاعبين المميز، قمت بعمل بعض الأمور الفنية من تغيير لمراكز بعض اللاعبين والدفع بآخرين في مواجهة المصري وحققنا الفوز وهو الأهم في النهاية".

وزاد: "شاهدت عدد من المباريات، وبعض اللاعبين لم يكونوا جاهزين في بداية الموسم مع بابا فاسيليو، ولم نفعل شيئا حتى الآن رغم تحقيق الفوز لأن البنك الأهلي لازال في مركز متأخر، الأهم هو عودة الثقة للاعبين ولابد من الاستمرارية في تقديم الأداء القوي وأن يحالفنا التوفيق في المباريات المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة التي يستحقها".

طارق مصطفي أخبار البنك الأهلي المصري البنك الاهلي و المصري

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