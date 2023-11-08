عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية بجنوب سيناء

فودة خلال تتفقد
فودة خلال تتفقد

انطلقت فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية بديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحافظة جنوب سيناء، لتدريب 27 موظفًا من العاملين بديوان عام المحافظة  لمدة 20 يوم تدريبي، وذلك بمركز تمكين المرأة بمدينة الطور.

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج التدريبي، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، سكرتير عام المحافظة.

وجرى تصميم البرنامج خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام المحافظة، من أجل تطوير جانبي المعرفة والمهارات العملية لديهم، ومن ثم النهوض بمستوى مقدمي الخدمة للمواطنين.

وأثنى المحافظ على البرنامج، ودوره الهادف في رفع مستوى الموظف الذى ينعكس بدوره على الخدمة المقدمة للمواطن ، كما أشاد بالالتزام من قبل المتدربين والجهد البارز للمدربين ،كما وعد بتكريمهم على جهدهم الكبير.

وجدير بالذكر، أن المادة العلمية التي يجري تقديمها خلال فترة البرنامج تتنوع ما بين محاضرات، وورش عمل، ودراسات حالة عملية، لتشمل محاور التميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات والبيانات الضخمة، والمرونة الاستراتيجية، ومهارات التنظيم وبناء فرق العمل، والتسويق، وإدارة الأزمات، والمراسم والبروتوكولات ومهارات التحدث أمام الجمهور، والتحديات الاقتصادية، والمشروعات القومية.

فودة خلال تفقد

FB_IMG_1699470400966
FB_IMG_1699470400966
FB_IMG_1699470389820
FB_IMG_1699470389820
FB_IMG_1699470380015
FB_IMG_1699470380015
FB_IMG_1699470372548
FB_IMG_1699470372548
اللواء خالد فودة جنوب سيناء برنامج تدريب ديواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

موضوعات متعلقة

اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ بجنوب سيناء استعدادًا لمواجهة السيول والأزمات

محافظ جنوب سيناء: نحن باختبار صعب في ظل الأحداث الجارية بغزة

شاب سيناوي ينحت اسم فلسطين علي شواطئ طور سيناء تضامنا مع غزة

صوتك مستقبلك.. ندوة للأخصائيين بإعلام جنوب سيناء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

سحر الطبيعة في طابا.. الكانيون الأبيض يجذب عشاق السفاري

بالأغاني الوطنية والفنون السيناوية.. انطلاق مهرجان التقييم الكشفي للمرشدات

جنوب سيناء .. تعديل تشغيل الآبار بالتجمعات التنموية الزراعية للعمل بالكهرباء

هيئة الرعاية الصحية: انطلاق حملة 'أنتِ الأساس' للفحص الطبي الشامل لسيدات جنوب سيناء

ترشيحاتنا

صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3

من بينها مطار دمشق الدولي .. هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية

بعد الفوز على بيراميدز .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك

لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

نور الدين جهانكير.. قصة السلطان الهندي الذي تزوج 20 امرأة واقتلع عيني ابنه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

فيديو

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ