انطلاق فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية بجنوب سيناء

انطلقت فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية بديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحافظة جنوب سيناء، لتدريب 27 موظفًا من العاملين بديوان عام المحافظة لمدة 20 يوم تدريبي، وذلك بمركز تمكين المرأة بمدينة الطور.

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج التدريبي، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، سكرتير عام المحافظة.

وجرى تصميم البرنامج خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام المحافظة، من أجل تطوير جانبي المعرفة والمهارات العملية لديهم، ومن ثم النهوض بمستوى مقدمي الخدمة للمواطنين.

وأثنى المحافظ على البرنامج، ودوره الهادف في رفع مستوى الموظف الذى ينعكس بدوره على الخدمة المقدمة للمواطن ، كما أشاد بالالتزام من قبل المتدربين والجهد البارز للمدربين ،كما وعد بتكريمهم على جهدهم الكبير.

وجدير بالذكر، أن المادة العلمية التي يجري تقديمها خلال فترة البرنامج تتنوع ما بين محاضرات، وورش عمل، ودراسات حالة عملية، لتشمل محاور التميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات والبيانات الضخمة، والمرونة الاستراتيجية، ومهارات التنظيم وبناء فرق العمل، والتسويق، وإدارة الأزمات، والمراسم والبروتوكولات ومهارات التحدث أمام الجمهور، والتحديات الاقتصادية، والمشروعات القومية.

فودة خلال تفقد

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