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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

باتشيكو دائم الاعتراض.. خبير تحكيم يوضح أحقية طرد مدرب بيراميدز

صدى البلد

أكد توفيق السيد الخبير التحكيمي، أنه راضٍ عن الأداء التحكيمي لـ أحمد الغندور الذي أدار لقاء الزمالك ضد بيراميدز، مشيرًا إلى أن عبدالعزيز السيد يستحق 8 من 10 في لقاء سيراميكا كليوباترا والأهلي.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "أجواء مباراة الزمالك وبيراميدز كانت صعبة للغاية، وباتشيكو دائم الاعتراض على القرارات التحكيمية، وقام بالاعتراض بشكل غير لائق، والحكم الرابع أبلغ الغندور الذي قرر طرده بالبطاقة الحمراء مباشرة".

وأضاف: "تهور أحمد توفيق في اللعبة الأولى كان من الممكن أن يرتقي لبطاقة حمراء مباشرة، لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء فقط، ومؤيد للقرار لأن اللعبة لم تكن فيها سرعة وقوة، أما اللعبة الثانية كانت نفس التهور من لاعب بيراميدز، والبطاقة الثانية مستحقة لذلك القرار سليم تمامًا بطرد اللاعب".

وأكد: "هناك اعتراضات غير مقبولة من جانب نادي بيراميدز بعد المباراة، والمدير التنفيذي للنادي تحدث بشكل غير لائق وقال ان التحكيم (فاجر)، يجب على اتحاد الكرة أن يجلب حقوق حكامه، ومن غير المقبول الخروج عن النص، عكس معتمد جمال الذي كان هادئا ويركز فقط في المباراة ولم يعترض على الحكم مطلقا، لابد من اتخاذ اجراءات حاسمة من الحكام ثم لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم".

وأشار إلى أن تصريحات ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز غير مقبولة تمامًا، لأن الحكم لم يخطأ في المباراة، ولم يكن هناك أي أخطاء مؤثرة مطلقا، وأحمد الغندور قدم أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة، ومن المفترض أن كل مسئول يتعامل بشكل أفضل ومن واقع تحمل مسئوليات منصبه.

وواصل: "مباراة الأهلي وسيراميكا شهدت حدث غير جيد بعد نهاية المباراة مباشرة، بعدما قام أحمد رمضان بيكهام بدفع عبدالعزيز السيد، في سلوك مشين ضد الحكم، وكان يجب طرده بعد المباراة".

وأكمل: "هناك ظاهرة سيئة من اللاعبين وهي كثرة الاعتراضات على الحكام بشكل غير لائق، وعبدالعزيز السيد أدار لقاء سيراميكا والاتحاد في بداية الدوري، وشهدت اعتراضات بسبب وجود ركلة جزاء لنادي سيراميكا، ثم قاد مواجهة بيراميدز وفيوتشر، وعاد عبدالعزيز لإدارة مباراة آخرى لسيراميكا لذلك تم وضعه تحت ضغط، وأي قرار تحكيمي كان يلاقي اعتراض واضح على الحكم بشكل غير جيد".

وتابع: "طرد رجب نبيل مدافع سيراميكا كان قرار صحيح تماما، وكان هناك اعتراضات غريبة في ألعاب عادية، منها اعتراض غير لائق بسبب احتساب المساعد لرمية تماس، والأجهزة الفنية هي السبب الرئيسي في اعتراض اللاعبين بهذا الشكل".

وختم: "عبدالعزيز السيد من الحكام الجيدين أصحاب الخبرات، لكنه لم يعجبني اليوم بعدما أفرط في اشهار البطاقات الصفراء، وساهم في توتر المباراة، ولعبة ياسر إبراهيم كان يستحق عليها بطاقة حمراء بعدما لمس الكرة بيديه في بداية المباراة، وكانت فرصة محققة لسيراميكا من أجل التسجيل، ويجب على ممدوح عيد الاعتذار عما بدر منه".

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