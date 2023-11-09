سيارتك لا تعمل فجأة.. اعرف ما يجب عليك فحصه

يواجه بعض المستخدمين أحياناً أعطال مفاجئة في سيارتهم، من أبرزها تأخر تشغيل محرك السيارة، ويعد ذلك أحد أشهر الأعطال الشائعة في عالم السيارات، وقد يحدث لأسباب عديدة.

أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة