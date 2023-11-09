مدبولي: الدولة توجه لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن مخطط تحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد نموذجا ملهما لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التي تُقدمها مصر للعالم.

وأضاف مدبولى خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤتمر اليوم يُمثل فرصة عظيمة للاحتفاء بمكتسبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتيها.

عائم راسخة

وتابع مدبولي: المكتسبات تمثـل دعائم راسخة لجهود الدولة المصرية لتحويل نتائج مؤتمر " COP 27" إلى تأثيرات ملموسة على مصر والمنطقة، بالإضافة إلى توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشار رئيس الحكومة أن للدولة المصرية توجه نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن مخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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