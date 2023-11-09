رئيس الوزراء: الدولة عازمة لاستكمال خطط الإصلاح والتنمية للقضاء على ظاهرة تغير المناخ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم العمل على إتاحة الفرص للمشاركة مع القطاع الخاص، في إطار نهج الدولة للتشاور.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه أجدد عزم الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة والقضاء على ظاهرة تغير المناخ، في إطار من المسئولية المجتمعية والدولية.

الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات.

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط الفائزين في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات.

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