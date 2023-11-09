رئيس الوزراء يكرم الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط الفائزين في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات.

رئيس الوزراء يكرم الفائزين في المبادرة

وجاء التكريمات كالآتي:

المشروعات كبيرة الحجم: محافظة مطروح (مشروع صرف صحي سيوة المتكامل) المهندس أحمد نصر أحمد، وجاء في المركز الثاني المهندس ياسر صلاح الدين، والمركز الأول مشروع الزراعة المناخية الذكية الدكتور كامل عبد الله.

فئة المشروعات المتوسطة المركز الثالث فاز مشروع "جرين وود" محافظة المنيا المهندس ميشيل نبيل، المركز الثاني الدكتور علاء الدين محمد يوسف، والمركز الأول مشروع استخدام تقنية طبيعية مبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الوداي الجديد الدكتورة سحر محمد إسماعيل أحمد.

فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) فاز بالمركز الثالث شركة "سيرجي للتدفئة النظيفة" المهندس أحمد شوقي شاكر عن محافظة الإسماعيلية، والمركز الثاني فاز بها مشروع مخيم بساطة جنوب سيناء المهندس محمد شريف الغمراوي، والمركز الأول مشروع منازل ريفية خضراء بمحافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة الدكتورة نرمين عبد الجليل محمد عبد الحليم.