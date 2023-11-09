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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حطموا حواجز الشرطة.. مظاهرات أمام منزل نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

يتظاهر عشرات الأشخاص، بما في ذلك أفراد عائلات الرهائن، أمام منزل الملياردير، سيمون فاليك، في القدس، والذي يعيش فيه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب التقارير، فإن المتظاهرين يقومون بتحطيم الحواجز التي أقامتها الشرطة أمام المنزل ويقتربون من المدخل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الموافقة على هدنة إنسانية في غزة تستمر أكثر من ثلاثة أيام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان محبطا من نتنياهو، الذي لم يستجب بعد لمثل هذه الدعوات، أجاب بايدن: “لقد استغرق الأمر وقتا أطول قليلا مما كنت آمل”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل ستبدأ وقفاً يومياً للقتال لمدة أربع ساعات في شمال غزة، وأشار في بيان إلى أن الولايات المتحدة ما زالت لا تدعم وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي.

بدوره، قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القتال في قطاع غزة مستمر، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المحتجزين.

الرهائن الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو

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