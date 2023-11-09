نداء مهم من حركة المقاومة حماس للمجتمع الدولي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ان الاحتلال الفاشي شن اليوم سلسلة غارات حول المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ليوقع العشرات من الشهداء والجرحى، ويتسبب بحالة من الذعر بين المرضى والجرحى وآلاف النازحين فيه، ليَمضي في دورة جرائمه الفاشية اليوم، بعد استهداف مستشفيَي النصر والرنتيسي للأطفال، بقصفٍ طال الأقسام الداخلية فيهما، والتَسَبُّب بخروج بنك الدم في غزة عن الخدمة.

وذكرت الحركة إن المجتمع الدولي يقف شاهداً على انتهاكاتٍ غير مسبوقة لكافة قوانين الحروب، والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها حماية المرافق المدنية وأهمها المستشفيات.

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي كذلك بالوقوف عند مسؤولياته، وأن يُعليَ الصوت في وجه هذه الغطرسة الصهيونية، التي تستند إلى دعم فجٍّ من الإدارة الأمريكية، ولوقف حرب الإبادة النازية التي تُشَن على المدنيين في قطاع غزة، لإرهابهم وتهجيرهم قسراً عن أرضهم وبيوتهم.