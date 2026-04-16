صدمة في أوكرانيا.. إسرائيل ترفض التحرك بعد مغادرة سفينة روسية من حيفا

أبلغت إسرائيل أوكرانيا أنه فات الأوان لاتخاذ أي إجراء ضد سفينة روسية متهمة بنقل حبوب أوكرانية مسروقة، حيث غادرت السفينة ميناء حيفا بالفعل، وفقًا لما أفاد به باراك رافيد من القناة 12 وموقع أكسيوس.

وذكرت التقارير أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أرسل رسالة إلى نظيره الأوكراني يُفيد فيها بأنه لم يعد بالإمكان احتجاز السفينة.

ويقول رافيد إن إسرائيل كانت على علم بالأمر قبل أسبوعين من وصولها.

وأبلغ مسؤولون أوكرانيون رفيعو المستوى رافيد أنهم أوضحوا لإسرائيل مطالبتهم بمصادرة شحنة القمح.

يأتي هذا التطور بعد أن اتهمت أوكرانيا، يوم الثلاثاء، إسرائيل بالسماح للسفينة الروسية "أبينسك" - التي يُزعم أنها كانت محملة بحبوب مسروقة من الأراضي الأوكرانية المحتلة - بالرسو في حيفا.

وكانت كييف قد حثت إسرائيل على منع السفينة من الرسو قبل وصولها، حيث أثار السفير الأوكراني، يفغين كورنيتشوك، القضية مع المسؤولين الإسرائيليين، وناقش وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيحا، الأمر مباشرة مع ساعر.