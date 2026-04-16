الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تكريم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في كرنفال ثقافة السينما بالصين

حسين فهمي
أحمد البهى

كرّم الوزير الصيني شين هايشيونغ، رئيس مجموعة الصين للإعلام (CMG)، الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال فعاليات "كرنفال ثقافة السينما في دلتا نهر يانغتسي 2026" المنعقد في مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ في جمهورية الصين الشعبية، والتي ينظمها مجموعة الصين للإعلام بالتعاون مع لجنة الحزب بمقاطعة تشجيانغ. 
تضمنت المراسم تقديم الدعوة للفنان الكبير حسين فهمي وللممثلة الصينية البارزة "ما لي" ليكونا ضيفي شرف الكرنفال وفعاليات "أسبوع دلتا نهر يانغتسي السينمائي الدولي للشباب 2026" المنعقد بالتزامن معه، بهدف استكشاف مستقبل الصناعة السينمائية وتطويرها.
يركز الكرنفال على ربط صناعة السينما بالسياحة وتطوير الإنتاج السينمائي في منطقة دلتا يانغتسي المليئة بالمعالم التاريخية. وتضمنت الفعاليات إطلاق برامج ومبادرات سينمائية جديدة لدعم الفن السابع، من ضمنها البرنامج التلفزيوني التفاعلي "لنشاهد فيلمًا معًا في عطلة نهاية الأسبوع" الذي يهدف إلى نشر الثقافة السينمائية بين الجمهور ودمجها بالحياة اليومية.
تأتي هذه المشاركة وتلقي التكريم تفعيلًا للمباحثات المباشرة بين مهرجان القاهرة السينمائي ومجموعة الصين للإعلام لتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الإعلامية والثقافية الكبرى في الصين. ويهدف التعاون إلى تعزيز التبادل الثقافي وتوسيع التغطية الإعلامية الدولية لفعاليات الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، لدعم فرص الإنتاج المشترك وفتح أسواق جديدة للسينما المصرية والعربية في القارة الآسيوية.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*
يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويصنف كأحد أعرق الفعاليات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويتميز بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة الأولى (A) في الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ويمثل المهرجان منصة رئيسية لدعم وتقييم صناعة السينما دوليًّا، ويوفر مساحة حيوية لتلاقي الثقافات وتبادل الخبرات السينمائية.

*عن مجموعة الصين للإعلام (CMG)*
تأسست مجموعة الصين للإعلام (CMG) عام 2018 عبر دمج شبكة تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، وراديو الصين الوطني (CNR)، وإذاعة الصين الدولية (CRI). وتعد المؤسسة الإعلامية الحكومية الأكبر في الصين وتدير شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمنصات الرقمية بلغات متعددة. تمتلك تأثيرًا دوليًا واسعًا عبر شبكة CGTN، وتلعب دورًا محوريًا في إنتاج وتوزيع المحتوى الثقافي والسينمائي محليًا وعالميًا، وتمتلك قطاعات متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج المعنية بالفنون التراثية والحديثة.

تويوتا ياريس كروس 2026
