تتهمه بتبديد ممتلكاتها.. زوجة محمود حجازي تحرر محضرا جديدا ضده

في تصعيد جديد للأزمة، أصدرت رنا طارق، زوجة الفنان محمود حجازي، بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن تفاصيل صادمة دفعتها لاتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد زوجها.

وأكدت رنا طارق في بيانها أنها شعرت بصدمة كبيرة بعدما فوجئت بارتداء سيدة أخرى ملابسها الخاصة، معتبرة أن زوجها قام بتبديد ممتلكاتها .

وأوضحت أن هذه الواقعة كانت الدافع الرئيسي لتحرير محضر رسمي، خاصة بعد أن أرسل لها أحد المقربين صورًا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها المحامية الخاصة بزوجها وابنتها وهما ترتديان ملابس تعود ملكيتها لها.

وعلى أثر ذلك، حررت الزوجة محضرًا جديدًا ضد زوجها بقسم شرطة أول 6 أكتوبر، حمل رقم 2675 لسنة 2026، تتهمه فيه بتبديد ممتلكاتها الخاصة، وذلك على خلفية الخلافات القائمة بينهما.

محضر زوجة محمود حجازي

وجاء في تفاصيل المحضر أن رنا طارق اتهمت زوجها بالاستيلاء على بعض متعلقاتها الشخصية التي تركتها داخل شقة الزوجية عقب واقعة الاعتداء الشهيرة، مؤكدة أنها لم تعد إلى المنزل منذ تلك الواقعة.

وأشارت إلى أنها فوجئت بظهور المحامية الخاصة بزوجها في إحدى المناسبات العامة، وهي ترتدي أحد فساتينها وتحمل حقيبة تخصها، وهي نفس الإطلالة التي سبق وأن ظهرت بها خلال مشاركتها مع زوجها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمام عدسات المصورين.

وأضافت أنها صُدمت كذلك بظهور ابنة المحامية خلال نفس المناسبة، مرتدية فستانًا آخر من مقتنياتها، وهو ما اعتبرته تصرفًا غير قانوني في ممتلكاتها الخاصة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.