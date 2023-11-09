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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشتية يدعو فرنسا إلى الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، فرنسا اليوم الخميس إلى اتخاذ زمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، لحماية حل الدولتين.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على هامش مؤتمر باريس للمساعدات إلى قطاع غزة، على أهمية العمل على خلق أفق سياسي من خلال حراك دولي متعدد الأطراف، يشمل كافة الأراضي الفلسطينية أساسه إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والتقى أشتية، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بحضور سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، والقنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسيانديس.

وقال أشتية: "نشكر الرئيس الفرنسي على عقد هذا المؤتمر الهام ونريد البناء عليه، حيث لا بد من وقف الحرب ليصبح هناك معنى للإغاثة الإنسانية، والحلول المجتزأة لن تأتي بنتيجة".

وطالب اشتية فرنسا والمجتمع الدولي بالعمل على منع كافة محاولات إسرائيل لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس، ومنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه على شعبنا في الضفة الغربية والقدس، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

الاعتراف بدولة فلسطين اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا

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