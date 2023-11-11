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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جنى وأحمد يحرزان الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للتايكوندو.. تفاصيل

صدى البلد

خصص برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي أم سي”، فقرة خاصة للحديث مع أبطال مصر الحاصلين على الميدالية الذهبية في التايكوندو ببطولة أفريقيا.

وقالت جنى خطاب، الحاصلة على الميدالية الذهبية، إنها بدأت في ممارسة لعبة التايكوندو منذ عمر التاسعة، متابعة: “شاركت في أول بطولة في عمر العشر سنوات”.

 وأضافت: “أمارس لعبة التايكوندو منذ 10 سنوات، وشاركت في بطولة عالم وشاركت مع المنتخب المصري أيضا، وشاركت الآن مع منتخب الكبار، بالرغم من صغر سني”.

وأوضح أحمد وائل، الحاصل على الذهبية، وزن 68 كيلو، أنه خريج كلية هندسة عين شمس، وبدأ في ممارسة اللعبة منذ سن الخامسة.

وأكمل: “شاركت في العديد من الألعاب، ولكن أقربها هي لعبة التايكوندو، وشاركت في العديد من البطولات الدولية والعالمية".

ولفت إلى أن الدراسة مع ممارسة الرياضة أمر مرهق، ويحتاج إلى ترتيب وتحديد الأولويات، من أجل الوصول لهدفك.

 

التايكوندو لعبة التايكوندو إفريقيا جنى خطاب أحمد وائل

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