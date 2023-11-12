أقل سعر عيار ذهب اليوم 12-11-2023 في محلات الصاغة

وصل أقل سعر جرام ذهب إلى درجة مستقرة، مع بدء تعاملات اليوم الأحد، الموافق 12-11-2023، داخل محلات الصاغة دون أي تغيير.

وتمثل أقل سعر ذهب من عيار 14 الأدنى قيمة، مسجلا حوالي 1720 جنيها للبيع و1733 جنيها للشراء.

وكشفت منصة “إيجيبت جولد برايس توداي”، المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، عن تسجيل الذهب زيادة طفيفة لم تجاوز 10 جنيهات في قيمة الجرام الواحد.

استقرار السعر

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-11-2023، دون أي تغيير في مستهل معاملات اليوم داخل محلات الصاغة، لتستقر خلالها قيمة المعدن الأصفر.

عيار 21

وسجل أشهر أعيرة الذهب انتشارا وهو سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2580 جنيها للبيع و 2600 جنيه للشراء.

عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 2211 جنيها للبيع و 2229 جنيها للشراء.

عيار 24

وسجل سعر عيار 24الأعلى فئة حوالي 2949 جنيها للبيع و 2971 جنيها للشراء.



أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.971 مليون جنيه للشراء.

تخارج الاستثمارات في الذهب



كشف مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر 2023، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر، وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

13 مليار دولار أمريكي

وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام، إلى 13 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل انخفاضا بمقدار 225 طن من الذهب.

رابطة سوق سبائك الذهب

من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.

الذهب كملاذ آمن أمر مؤقت

تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار الأسواق في التخلي عن الذهب المتعلق بالاستثمار، الأمر الذى يؤكد نظرة صناديق الاستثمار في الذهب.

وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك، إلى اقتناع الأسواق أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط، هو أمر مؤقت، وأن تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت؛ من شأنه أن يحافظ على عوائد السندات مرتفعة، وبالتالي يكون هو الاستثمار الأفضل، مقارنة مع الذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.



انخفاض أسبوعي في البورصة العالمية



وسجل الذهب انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في البورصة العالمية، وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك بعد تحول في توجهات الأسواق بعيداً عن الملاذ الآمن بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية التي أشارت إلى استمرار التشديد النقدي ومحاربة التضخم.

انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليفقد 54 دولار ويسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1933 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب 4 جلسات من الهبوط من مجمل 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون.

يوم الجمعة وحده شهد انخفاض سعر الذهب بنسبة 1% وذلك على الرغم من صدور بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من التوقعات والقراءة السابقة.

وجاء مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلكين بقيمة 60.4 بأقل من التوقعات 63.7 والقراءة السابقة عند 63.8، وبالرغم من ضعف قراءة ثقة المستهلكين إلا أن تفاصيل المؤشر أظهرت ارتفاع توقعات المستهلكين تجاه التضخم خلال الخمس سنوات القادمة مما ساعد على عدم تأثر الأسواق بهذه البيانات.



وشهد الأسبوع الماضي تراجعا في أسعار الذهب منذ بدايته بسبب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي الذين أكدوا أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء سياسة التشديد النقدي، وأن الوقف عن رفع أسعار الفائدة أمر غير مناسب حالياً في ظل عدم ثقة البنك في وصول معدل التضخم عند مستهدف البنك 2% في ظل السياسة الحالية