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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضرر نفسي.. الاتحاد يرد على تصريحات علاء نبيل بشأن أزمة تسنين اللاعبين

صدى البلد

قال محمد البحيري عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، تدعم قطاع الناشئين بجميع الإمكانيات، من أجل المنافسة على البطولات.


وتابع البحيري خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن
قطاعات الناشئين تشهد نجاحات كبيرة داخل نادي الاتحاد السكندري بسبب دعم الإدارة . 

 

وعن أزمة تسنين اللاعبين بالنادي واستبعادهم من قائمة منتخب الشباب قال البحيري، إن هناك من يرغب في إطلاق الشائعات دون سند أو برهان، وكان يجب ألا يرد علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد بلسان وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب بشأن عدم ضد لاعبي الاتحاد السكندري.

 

وأشار البحيري خلال تصريحاته، إلى أنه كان هناك اعتراض على أعمار 3 لاعبين في فريق 2007 بالاتحاد السكندري الموسم الماضي وتم إيقافهم 10 مباريات، قائلاً: «لا يوجد أي حالة تسنين في فريق 2005 بنادي الاتحاد السكندري» .


وواصل البحيري تصريحاته، بأن لاعبي الفريق أصابهم حالة نفسيه بسبب تصريحات علاء نبيل، مؤكداً أنه عقد جلسه معهم من أجل دعمهم نفسياً، قائلاً: «لا نقبل بأي ضرر نفسي قد يصيب ناشئ النادي بعد تصريحات علاء نبيل .

 

وأكد البحيري، أن نادي الاتحاد تعرض للظلم في الشكوى التي تم تقديمها ضد لاعبي فريق 2007 الموسم الماضي والفحوصات أثبتت صحة موقف النادي، قائلاً: «لا يوجد أي واقعة تسنين داخل قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري».

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ضرر نفسي.. الاتحاد يرد على تصريحات علاء نبيل بشأن أزمة تسنين اللاعبين

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