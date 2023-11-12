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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثالة.. إطلاق نار علي مدرسة يهودية في كندا

صدى البلد

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، إن مدرسة يهودية في مونتريال تعرضت لإطلاق نار، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها مدرسة يهودية لإطلاق نار في المدينة، وذلك خلال أقل من أسبوع، جاء ذلك جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ذكرت شبكة سي بي سي الكندية أنه تم العثور على آثار الرصاص وفوارغه بعد أن سمع السكان إطلاق نار في وقت مبكر من اليوم.

كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن مدرستين أخريين في مونتريال أبلغتا عن ثقوب ناجمة عن إطلاق رصاص على بوابتيهما الأماميتين صباح الخميس.

أفاد مدير مستشفى شهداء الأقصى بوسط غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 13 فلسطينيا، في غارة جوية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الدكتور إياد أبو زهر لشبكة “سي إن إن” الامريكية، إن “الغارة الجوية أصابت مبنى سكنياً في  خان يونس”.

وتقع خان يونس جنوب وادي غزة – في المنطقة التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان الشمال إخلاءها بحثًا عن الأمان.

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