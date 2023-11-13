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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على مستوى الفريق مع كولر هذا الموسم.. شاهد

صدى البلد

كشف خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، رأيه في أداء لاعبي الفريق مع مرسل كولر الموسم الحالي.

وقال جاد الله في تصريحات لبرنامج الماتش: “كولر أضاف الكثير للأهلي ولكنه الموسم الحالي تعرض لضغوطات لم تحدث من قبل.. وعلامة استفهام حول كثرة التدوير وفترة الإعداد وأشعر أنه مشوش”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبرغم توديع الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب إلا أن المارد الأحمر حصد مكافآة مالية ضخمة لوصوله لدور نصف النهائي.

وبلغت القيمة المالية للفائز بلقب البطولة وهو صن داونز الجنوب إفريقي ، بعد تغلبه على الوداد المغربي 4 مليون دولار ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون و800 الف دولار.

 

أما الأهلي والترجي ، واللذان ودعا البطولة من دور نصف النهائي يحصل كل منهما على مليون و700 الف دولار.

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