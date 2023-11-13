الأهلي يخطف ثنائي بيراميدز ببلاش .. فيديو

أكد الإعلامي شريف جمعة، أن الأيام المقبلة سيكون هناك مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي، موضحًا أن الأهلي يخطف ثنائي بيراميدز ببلاش.



وأضاف شريف جمعة، خلال قناة الحدث اليوم، أنه تحدث من قبل عن عدم التجديد لـ اللاعب أسامة جلال و محمد حمدي، من قبل إدارة بيراميدز.



ولفت إلي أن المدير الرياضي بـ بيراميدز خرج وقال أن المفاوضات مستمرة مع أسامة جلال و محمد حمدي، من أجل التجديد، ولكن حتى الآن لم يتم التجديد.



وكشف مفاجأة وقال إن محمد حمدي يجلس مع النادي الأهلي، بشأن انتهاء التعاقد، وبعد ذلك يتم الانتقال بعد الاتفاق مع فريق بيراميدز.



وتابع:" في يناير المقبل سينتقل محمد حمدي لـ النادي الأهلي، وأيضا اللاعب أسامة جلال يؤجل التجديد في بيراميدز، من أجل تحقيق حلم حياته، وهو الانتقال لـ الأهلي".

