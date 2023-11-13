عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد الإعلامي شريف جمعة، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي، والنادي الأهلي السابق، يطالب بتقديم الاعتذار لـ نادي الأهلي بشكل رسمي، وأن الحارس الكبير إكرامي يتدخل كوسيط لحل المشكلة.

txt

رمضان صبحي والزمالك| العفيجي على أبواب الأبيض .. وإجراء من بيراميدز يقلب الطاولة

txt

محمود فتح الله: انضمام رمضان صبحي للمنتخب مسألة وقت


وأضاف خلال قناة الحدث اليوم، أن رمضان صبحي بعد الخروج من النادي الأهلي، أصبح بعيد عن المنتخب، وتراجع مستواه بشكل كبير جدًا.

وأشار إلي أن رمضان صبحي كان سببا من أسباب وصول المنتخب المصري، لـ كأس العالم، وكان له دور كبير في كأس الأمم الأفريقية.

ولفت إلي أن رمضان كان في مكان، والآن أصبح في مكان تاني، معقًا:" رمضان صبحي سيطالب نادي بيراميدز بالرحيل، ومستعد  لتسديد أي تعويض، من أجل أن يعود لـ الأهلي".

وتابع:" الحارس السابق إكرامي، سيتحدث بأن رمضان، كان عمره صغير، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تطورات جديدة بشأن عودة رمضان لـ النادي الأهلي".
 

 

النادي الأهلي رمضان صبحي بيراميدز الأهلى المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن علي معلول

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

ترشيحاتنا

تحذير أصحاب معاشات تكافل و كرامة | وصرف شهر نوفمبر الأربعاء المقبل

عرض البلاك فريداي.. خصم 5500 جنيه على موبايل Note 12 Pro الخارق

بـ150 ألف جنيه.. إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في هذا الموعد

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الأهلي يخطف ثنائي بيراميدز ببلاش .. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 13 نوفمبر 2023|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز وطبيب يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. فوائد خارقة للرضع عند تناول القراصيا

طريقة عمل الكاتشب فى المنزل

فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ