رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

أكد الإعلامي شريف جمعة، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي، والنادي الأهلي السابق، يطالب بتقديم الاعتذار لـ نادي الأهلي بشكل رسمي، وأن الحارس الكبير إكرامي يتدخل كوسيط لحل المشكلة.



وأضاف خلال قناة الحدث اليوم، أن رمضان صبحي بعد الخروج من النادي الأهلي، أصبح بعيد عن المنتخب، وتراجع مستواه بشكل كبير جدًا.

وأشار إلي أن رمضان صبحي كان سببا من أسباب وصول المنتخب المصري، لـ كأس العالم، وكان له دور كبير في كأس الأمم الأفريقية.

ولفت إلي أن رمضان كان في مكان، والآن أصبح في مكان تاني، معقًا:" رمضان صبحي سيطالب نادي بيراميدز بالرحيل، ومستعد لتسديد أي تعويض، من أجل أن يعود لـ الأهلي".

وتابع:" الحارس السابق إكرامي، سيتحدث بأن رمضان، كان عمره صغير، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تطورات جديدة بشأن عودة رمضان لـ النادي الأهلي".

