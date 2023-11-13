الأمن يكشف حقيقة تعرض مدير مدرسة بالقاهرة للاعتداء على يد بلطجية

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور لأحد الأشخاص زعم خلاله قيام خارجين على القانون بالتعدى بالضرب على مدير إحدى المدارس بالقاهرة حيث تبين عدم صحة الواقعة .



وكانت أجهزة الأمن قد رصدت منشورا لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوماً بصور لمدير إحدى المدارس مصاباً بجروح قطعية بالجسد وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، والزعم بقيام سيدة باستئجار عدد من الخارجين على القانون للاعتداء عليه بمحل عمله بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالمنشور وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين صاحب المنشور يعمل فنى كهرباء ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وبين 3 أشخاص "ربة منزل وزوجها ونجلهما" وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك لرفض الأول السماح للطرف الثانى بالدخول للمدرسة لتقديم شكوى ضد إحدى المدُرسات لإساءتها معاملة نجلتهما، وقرر لهم أنه مُفوض من قِبل بعض أولياء الأمور للتعامل مع إدارة المدرسة بالنيابة عنهم وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى ُمحدثين إصابته تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وأضاف الأول بقيامه بالادعاء على خلاف الحقيقة أنه يعمل بالمدرسة وأن المشاجرة داخل المدرسة للإهتمام بالبلاغ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.