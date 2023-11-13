رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير:وجودنا هنا دليلاً على صمود الاقتصاد المصري

قال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد، والشريك المؤسس للمعرض الإفريقي للتجارة البينية: "إن وجودنا هنا في هذا الأسبوع دليلاً على صمود الأقتصاد المصري".

رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد:أعبر عن كامل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي



وأضاف أوراما، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أعبر عن كامل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومته لموافقتهم على إستضافة النسخة الثالثة لمعرض الأفريقي للتجارة البينية".



وأشار بنديكت أوراما ، إلى أن الدولة المصرية أستطاعت إستضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية ، في أحداث و أزمات متطورة ، و بالإضافة إلى استضافتها للمعرض في فترة قصيرة للغاية.