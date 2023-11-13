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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث: جمع القمتين العربية والإسلامية لدعم غزة رسالة مهمة للمجتمع الدولي

قطاع غزة
قطاع غزة

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن جمع القمتين العربية والإسلامية قرار جيد ومثلت أكبر تكتل في المجتمع الدولي وقرار جمعهما إيجابي جدًا، مشددًا على أن انعقاد القمتين العربية والإسلامية في حد ذاته إيجابي ورسالة مهمة للمجتمع الدولي.

باحث يتحدث عن قطاع غزة

وشدد "عبدالجواد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه كان مهم وصول الرسالة بتبديد فكرة التهجير للفلسطينيين، موضحًا أن هذه القمة اظهرت صوت عربي إسلامي قاطع، ومصر نجحت في تبديد فكرة التهجير، وإسرائيل تواصل تحويل غزة إلى أرض غير صالحة للحياة.

وأوضح أننا حققنا نجاحات كبيرة في معركة القلوب وإسرائيل لديها الغلبة في الرأي العالمي، مشددًا على أن إسرائيل وفرت الجحيم لكي يتعاطف العالم مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتابع: "التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيًا وحيدا لفلسطين من نقاط القمة الإيجابية.. مفاتيح هذه الأرض في يد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهما اللاعبان الرئيسان في هذا الأمر".

قطاع غزة باحث سياسي إبراهيم عيسى حديث القاهرة القاهرة والناس

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