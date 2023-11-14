إصابة جنديين إسرائيليين جراء هجوم صاروخي قرب الحدود مع لبنان

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، إصابة جنديين من قوات الاحتلال جراء هجوم صاروخي قرب الحدود مع لبنان أمس.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعد منتصف الليلة الماضية محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة.

كما ألقت قوات الاحتلال قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للمناطق الحدودية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال إن لبنان " لن ينجو" وسيتم تدميره "بالكامل" في حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

وذكر أنطونيو جوتيريش، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، حول الحرب في غزة وما إذا كان يخشى التصعيد في لبنان وأماكن أخرى، أعرب عن قلقه الشديد من احتمال حدوث ذلك، لا سيما في ظل "المستويات الخطيرة للغاية من العنف" في الضفة الغربية، و"الوضع الأكثر تعقيدا" المشوب بالتوتر بين لبنان وإسرائيل.