عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جنديين إسرائيليين جراء هجوم صاروخي قرب الحدود مع لبنان

صدى البلد

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، إصابة جنديين من قوات الاحتلال جراء هجوم صاروخي قرب الحدود مع لبنان أمس.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعد منتصف الليلة الماضية محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة.

كما ألقت قوات الاحتلال قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للمناطق الحدودية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال إن لبنان " لن ينجو" وسيتم تدميره "بالكامل" في حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

وذكر أنطونيو جوتيريش، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، حول الحرب في غزة وما إذا كان يخشى التصعيد في لبنان وأماكن أخرى، أعرب عن قلقه الشديد من احتمال حدوث ذلك، لا سيما في ظل "المستويات الخطيرة للغاية من العنف" في الضفة الغربية، و"الوضع الأكثر تعقيدا" المشوب بالتوتر بين لبنان وإسرائيل.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي إصابة جنديين إذاعة الجيش الاسرائيلي الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

بعد عقوبات الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف مصير فتوح وصبحي مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

أفضل دعاء لشفاء المريض.. احرص عليه بين الأذان والإقامة

عقوبة قاسية في انتظار هؤلاء| مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ جرائم التحرش والتنمر

بروتوكول تعاون بين اتحاد العمال وشركة خدمات تعليمية لإدارة وتشغيل الجامعة العمالية

مواصلة للتصريحات المستفزة.. وزير إسرائيلي: إجلاء سكان غزة لدول أخرى الحل الإنساني الصحيح

من 40 لـ 45 جنيها|ماذا حدث في أسعار السكر الأبيض.. كيف ردت وزارة التموين؟

لأسباب قانونية.. الزمالك يكشف عن التفاوت بين عقوبات ثلاثي الفريق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: أنتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت فى ابتلاء يا تشكر يا تكفر

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ