أمين الحرية المصري بسوهاج: نسعى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال رأفت عسكر، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة سوهاج، إنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات في المحافظة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة، وذلك ضمن حملة الحزب التى أطلقها تحت عنوان " مسيرة ومسار لدعم الرئيس".

وأضاف عسكر، أن الفعاليات ستتضمن توعية المواطنين والحث على المشاركة بالإضافة لعدد من الفعاليات والأنشطة منها حملات توعية وحملات طرق الأبواب لتزويد الوعي لدى الناخبين بأهمية المشاركة فى الانتخابات واختيار السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

واشار عسكر إلى أن الحزب سيعمل على استكمال الوحدات التنظيمية والحزبية له، وسيتم اختيار الأمانات النوعية بما يمثل انتشار الحزب في المحافظة والقرى والنجوع، وذلك ياتي ضمن خطة انتشار الحزب في المحافظات الذي وجه بها الامين العام للحزب وأمين التنظيم وقيادات الحزب المركزية.