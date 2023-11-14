عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين الحرية المصري بسوهاج: نسعى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

صدى البلد

قال رأفت عسكر، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة سوهاج، إنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات في المحافظة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة، وذلك ضمن حملة الحزب التى أطلقها تحت عنوان " مسيرة ومسار لدعم الرئيس".

وأضاف عسكر، أن الفعاليات ستتضمن  توعية المواطنين والحث على  المشاركة  بالإضافة لعدد من الفعاليات والأنشطة منها حملات توعية وحملات طرق الأبواب لتزويد الوعي لدى الناخبين بأهمية المشاركة فى الانتخابات واختيار السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

واشار عسكر إلى أن الحزب سيعمل على استكمال الوحدات التنظيمية والحزبية له، وسيتم اختيار الأمانات النوعية بما يمثل انتشار الحزب في المحافظة والقرى والنجوع، وذلك ياتي ضمن خطة انتشار الحزب في المحافظات الذي وجه بها الامين العام للحزب وأمين التنظيم وقيادات الحزب المركزية.

رأفت عسكر حزب الحرية المصرى سوهاج عبدالفتاح السيسي الرئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

ترشيحاتنا

النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب تزور حملة السيسي الانتخابية

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

وزير الأوقاف: تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه

ضبط طالب بحلوان بعد انتشار فيديو يظهر استعراضه بسلاح أبيض أمام زملائه

وضع يده علي جسدها.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

فيديو

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ