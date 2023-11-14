الأردن: نعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية والتحرك أمام المحاكم الدولية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك على خلفية استهداف المجمعات السكنية والمستشفيات والمساجد، مما تسبب في وقوع آلاف الضحايا المدنيين الأبرياء.

وأضاف الصفدى في مقابلة مع (إيه.بي.سي نيوز) اليوم الثلاثاء أن "الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ستبدآن بإعداد ملفات لتوثيق الجرائم، لاتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم الدولية".

ووفقا له فإن "قوات حفظ السلام العربية لن تلعب دورا في غزة بعد الحرب. والنهج الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية هو بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والإرهاب ضد الفلسطينيين الأبرياء".