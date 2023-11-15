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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها غدا.. التفاصيل الكاملة لـ مسرحية "صوابع زينب"

صدى البلد

تعرض مسرحية “صوابع زينب"، في #بوليفارد سيتي  ضمن فعاليات موسم الرياض من 16 إلى 20 نوفمبر.

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

أسعار تذاكر مسرحية صوابع زينت

تم طرح أسعار التذاكر وهي مكونة من 4 فئات، الأعلى سعرها 950 ريال سعودي أي ما يوازي 7800 جنيه مصري، أما الفئة الثانية فهي 800 ريال سعودي (6600 جنيه مصري)، والفئة الثالثة 770 ريال (6300 جنيه مصري) أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريال سعودي (5300 جنيه مصري).

أبطال مسرحية صوابع زينب

ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب كل من هالة صدقي عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد رضوان

صوابع زينت هالة صدقي بوليفارد سيتى ضمن فعاليات موسم الرياض صوابع زينب مسرحية صوابع زينب موسم الرياض

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