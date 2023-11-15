برتوكول تعاون بين نقابة أطباء دمياط والتأمين الصحى

اجتمع مجلس نقابة أطباء دمياط برئاسة كل من الدكتور وليد أبو الخير وكيل النقابة، والدكتور كمال سلامة، منسق العلاقات الخارجية للنقابة، مع الدكتور محمد رياض رئيس هيئة التأمين الصحي بدمياط، وذلك لوضع خطه عمل تخدم الأطباء المنتفعين بالتأمين الصحي.

وجاء خلال هذا اللقاء أنه تم الإتفاق علي استحداث عيادة خاصه بتكرار وصرف العلاج بعيادة الأمل بمستشفي دمياط التخصصي للأطباء الرواد.

كما تم الإتفاق على إمكانية صرف العلاج لأعضاء المهن الطبية من الرواد من عيادة التأمين الصحي بدمياط الجديدة , بغض النظر عن التوزيع الجغرافي وسيتم تحديد موعد البدء قريبا.