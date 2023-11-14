رئيس مياه دمياط يتفقد اصطفاف معدات الشركة استعدادا لموسم الشتاء

تفقد اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اصطفاف سيارات و معدات الشركة للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا إلى ان عدد معدات الشركة بلغ 198 معدة متنوعة من بينها 63 معدة مجهزة لخدمات الامطار والسيول ما بين سيارات كسح حمولة 4م3، سيارات كسح حمولة 8 م3، سيارات مدمج ، شفط رواسب ، كباش، سيارات مجابهة سيول ، طلمبات نزح ، سيارات مجهزة اوناش ، قلاب ، سيارات فنطاس مياه ، لودرات ، حفار زاحف.. وذلك للتعرف على مدى جاهزية المعدات لمجابهة الازمات والطوارئ وأية سيول وامطار محتملة خلال موسم الشتاء والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

وأشار شاهين إلى انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء، موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الانتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة والتأكد من كفاءة جميع المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها ، والقيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها .

هذا الى جانب متابعة إدارة الأزمات والكوارث وإنشاء غرفة عمليات لاستقبال أية بلاغات والتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

ولفت رئيس مياه دمياط إلى انتظام العمل بجميع المحطات والروافع (مياه / صرف صحي) بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل, والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات، وأن الخط الساخن يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم ١٢٥ من اى خط ارضى أو محمول أو على رقم ٢٢٢٦٥٤٠ من الخط الارضى او من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٠٣٠١٩٣٣٣ .

جاء ذلك بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية م. محمد مصطفى ، أحمد كامل خليفة ، م.محمد كيوان مدير ادارة المركبات بديوان عام محافظة دمياط ، محمود فايد مدير عضو المكتب الفنى للمحافظ ولفيف من قيادات الشركة من رؤساء القطاعات الفنية المختصة والادارة العامة للمركبات وصيانة المعدات وإدارة الازمات وادارة العلاقات العامة والاعلام.

وأشاد ممثلو وزارة التنمية المحلية بالجهد المبذول والاستعداد التام من جانب الشركة لموسم الشتاء، موجهين الشكر والتقدير لجميع القائمين على تلك الاعمال.