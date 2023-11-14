عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مياه دمياط يتفقد اصطفاف معدات الشركة استعدادا لموسم الشتاء

صدى البلد

تفقد اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اصطفاف سيارات و معدات الشركة للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا إلى ان عدد معدات الشركة بلغ 198 معدة متنوعة من بينها 63 معدة مجهزة لخدمات الامطار والسيول ما بين سيارات كسح حمولة 4م3، سيارات كسح حمولة 8 م3، سيارات مدمج ، شفط رواسب ، كباش، سيارات مجابهة سيول ، طلمبات نزح ، سيارات مجهزة اوناش ، قلاب ،  سيارات فنطاس مياه ، لودرات ، حفار زاحف.. وذلك للتعرف على مدى جاهزية المعدات لمجابهة الازمات والطوارئ وأية سيول وامطار محتملة خلال موسم الشتاء والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

وأشار شاهين إلى انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء، موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الانتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة والتأكد من كفاءة جميع المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها ، والقيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها .

هذا الى جانب متابعة إدارة الأزمات والكوارث وإنشاء غرفة عمليات لاستقبال أية بلاغات والتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

ولفت رئيس مياه دمياط إلى انتظام العمل بجميع المحطات والروافع (مياه / صرف صحي) بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل, والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات، وأن الخط الساخن يعمل على مدار ٢٤ ساعة  طوال أيام الأسبوع  لإستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم ١٢٥ من اى خط ارضى أو محمول أو على رقم ٢٢٢٦٥٤٠ من الخط الارضى او من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٠٣٠١٩٣٣٣ .

جاء ذلك بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية م. محمد مصطفى ، أحمد كامل خليفة ، م.محمد كيوان مدير ادارة المركبات بديوان  عام محافظة دمياط ، محمود فايد مدير عضو المكتب الفنى للمحافظ ولفيف من قيادات الشركة من رؤساء القطاعات الفنية المختصة  والادارة العامة للمركبات وصيانة المعدات وإدارة الازمات وادارة العلاقات العامة والاعلام.

وأشاد ممثلو وزارة التنمية المحلية بالجهد المبذول والاستعداد التام من جانب الشركة لموسم الشتاء، موجهين الشكر والتقدير لجميع القائمين على تلك الاعمال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

ترشيحاتنا

شكري يؤكد ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية لشعب فلسطين

لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي..انطلاق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من شمال سيناء

مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

خرجت عن الخدمة.. إعلان كارثي من الأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن تصفية 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية عسكرية في غزة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أغربها التهاب الأذن.. 6 علامات تدل على ضعف جهاز المناعة

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

فيديو

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ