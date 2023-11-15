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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتهم بإطلاق الرصاص على 3 طلاب في المقطم

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى بسلاح خرطوش على آخرين وإحداث إصابتهم، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من 3 طلاب مقيمين بدائرة القسم مصابين برش خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى. 

وقرر أحدهم بتضرره من آخر، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، ونتج عن ذلك إصابتهم.

وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم، وتم ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة خلافات مالية ضبط المتهم شرطة المقطم مديرية أمن القاهرة

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