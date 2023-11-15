القبض على المتهم بإطلاق الرصاص على 3 طلاب في المقطم

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى بسلاح خرطوش على آخرين وإحداث إصابتهم، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من 3 طلاب مقيمين بدائرة القسم مصابين برش خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى.

وقرر أحدهم بتضرره من آخر، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، ونتج عن ذلك إصابتهم.

وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم، وتم ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.